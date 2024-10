Aeroporti Nord Italia in tilt, tutto fermo a causa dei radar di terra: cos’è successo (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli Aeroporti del Nord Italia sono finiti in tilt, tutto fermo a causa dei radar di terra, ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo. Il problema al sistema operativo della sala del centro di controllo Enav di Milano, che gestisce lo spazio aereo di tutto il Nordovest, ha condizionato la viabilità di tutto il Nord del nostro paese. Aeroporti in tilt al Nord (Notizie.com)Solo nel tardissimo pomeriggio è arrivato l’annuncio che ha riportato la calma: “Il traffico aereo sta tornando alla normalità. È stato risolto il problema tecnico che ha riguardato il sistema operativo della sala centrale di controllo Enav di Milano che gestisce lo spazio aereo del Nordovest in Italia, cioè Lombardia, Liguria e Piemonte”. Notizie.com - Aeroporti Nord Italia in tilt, tutto fermo a causa dei radar di terra: cos’è successo Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Glidelsono finiti indeidi, ma cosa è? Andiamo a scoprirlo. Il problema al sistema operativo della sala del centro di controllo Enav di Milano, che gestisce lo spazio aereo diilovest, ha condizionato la viabilità diildel nostro paese.inal(Notizie.com)Solo nel tardissimo pomeriggio è arrivato l’annuncio che ha riportato la calma: “Il traffico aereo sta tornando alla normalità. È stato risolto il problema tecnico che ha riguardato il sistema operativo della sala centrale di controllo Enav di Milano che gestisce lo spazio aereo delovest in, cioè Lombardia, Liguria e Piemonte”.

