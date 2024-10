Sos automotive, tute blu in piazza: "Il governo convochi Stellantis" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Il settore automotive è a rischio, serve un piano di rilancio". Era da trent’anni che non si vedevano in piazza tutti insieme i sindacati dei metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm, che ieri a Roma hanno manifestato per difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia, a partire dai siti Stellantis. Con loro i leader di Cgil Cisl e Uil e anche dell’opposizione: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Carlo Calenda. Da tutti è arrivata la richiesta al governo di convocare l’azienda a Palazzo Chigi. Richiesta subito accolta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che si è detto pronto a incontrare il ceo del gruppo franco-italiano, Carlos Tavares. Secondo gli organizzatori la partecipazione è stata alta: "20mila persone in piazza". Quotidiano.net - Sos automotive, tute blu in piazza: "Il governo convochi Stellantis" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) "Il settoreè a rischio, serve un piano di rilancio". Era da trent’anni che non si vedevano intutti insieme i sindacati dei metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm, che ieri a Roma hanno manifestato per difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia, a partire dai siti. Con loro i leader di Cgil Cisl e Uil e anche dell’opposizione: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Carlo Calenda. Da tutti è arrivata la richiesta aldi convocare l’azienda a Palazzo Chigi. Richiesta subito accolta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che si è detto pronto a incontrare il ceo del gruppo franco-italiano, Carlos Tavares. Secondo gli organizzatori la partecipazione è stata alta: "20mila persone in".

