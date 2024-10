Sindaco di Napoli nomina neo garante per la tutela degli animali (Di sabato 19 ottobre 2024) Gaetano Manfredi, ha nominato con proprio decreto Francesca Rusciano, garante per la tutela degli animali. La figura è prevista dall’art. 11 del Regolamento per la tutela degli animali allo scopo di assicurare la protezione ed il benessere degli animali. Il garante durerà in carica per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca, e svolgerà l’incarico a titolo completamente gratuito. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Gaetano Manfredi, hato con proprio decreto Francesca Rusciano,per la. La figura è prevista dall’art. 11 del Regolamento per laallo scopo di assicurare la protezione ed il benessere. Ildurerà in carica per tutto il mandato del, salvo revoca, e svolgerà l’incarico a titolo completamente gratuito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli : Francesca Rusciano nominata garante per la tutela degli animali dal sindaco Manfredi - Infatti, l’amministrazione comunale, attraverso la nomina del Garante, intende implementare misure efficaci per migliorare sensibilmente il benessere degli animali, nel rispetto di un crescente impegno in favore della tutela dell’ambiente e della fauna. Il sindaco Manfredi ha sottolineato che la scelta di Rusciano è un passo fondamentale per promuovere una cultura di rispetto verso le specie non ... (Gaeta.it)

Garante regionale per la tutela dei diritti degli animali : il mio progetto di legge in Emilia Romagna - Serve istituire il Garante regionale per il benessere e la tutela dei diritti degli animali, come prevede il mio progetto di legge che ho depositato in Assemblea legislativa Emilia-Romagna. Se sarò rieletta consigliera regionale alle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre, dove sono candidata come capolista di Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione di Bologna, ripartirò ... (Ilfattoquotidiano.it)

Allevamento lager nel Pavese - mucche impiccate e abbandonate : la denuncia del movimento per la tutela degli animali - Abbiamo chiesto di verificare anche questo”. Gli animali non hanno voce e non possono chiedere che i loro diritti vengano rispettati, dobbiamo essere noi la loro voce”. Polli, galline, mucche e maiali vivevano in condizioni precarie. In quel caso il sindaco del paese aveva emesso un’ordinanza che imponeva la pulizia della cascina e la rimozione dei rifiuti. (Ilgiorno.it)