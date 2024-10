Scholz a Biden: "Grazie a tua leadership Putin ha fallito" (Di sabato 19 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Germania, 19 ottobre 2024 "Grazie alla tua guida, Putin ha fallito. E' Grazie al vostro aiuto che l'Ucraina ha resistito alla Russia imperialista per due anni". Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ringraziando il presidente americano Joe Biden, secondo quanto riferito dalla stampa tedesca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Scholz a Biden: "Grazie a tua leadership Putin ha fallito" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Germania, 19 ottobre 2024 "alla tua guida,ha. E'al vostro aiuto che l'Ucraina ha resistito alla Russia imperialista per due anni". Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf, ringraziando il presidente americano Joe, secondo quanto riferito dalla stampa tedesca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Scholz a Biden - 'grazie a te Putin ha fallito' - "Grazie alla tua guida Putin ha fallito". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in uno statement in cancelleria con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Quest'ultimo ha da parte sua sottolineato: "Parleremo di come continuare a sostenere l'Ucraina". (Quotidiano.net)