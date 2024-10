Roma-New York in meno di un’ora: i voli del futuro saranno nella stratosfera (Di sabato 19 ottobre 2024) Viaggiare da Roma a New York in meno di un’ora potrebbe presto diventare realtà. Un nuovo aereo supersonico, sviluppato da Venus Aerospace, promette di rivoluzionare il trasporto aereo, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza tra le due metropoli. Con test in programma già dal 2025, questo velivolo ipersonico apre nuove possibilità per i viaggi internazionali e il commercio globale. L’aereo utilizza tecnologie all’avanguardia, compreso un innovativo motore che consente di raggiungere velocità incredibili, superando i Mach 5. Questo significa che il volo da Roma a New York potrebbe durare appena 55 minuti, contro le attuali 8-9 ore dei voli convenzionali. Alla base del successo di questo aereo c’è un motore supersonico. Grazie alla sua capacità di viaggiare a velocità fino a 6. Velvetmag.it - Roma-New York in meno di un’ora: i voli del futuro saranno nella stratosfera Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Viaggiare daa Newindipotrebbe presto diventare realtà. Un nuovo aereo supersonico, sviluppato da Venus Aerospace, promette di rivoluzionare il trasporto aereo, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza tra le due metropoli. Con test in programma già dal 2025, questo velivolo ipersonico apre nuove possibilità per i viaggi internazionali e il commercio globale. L’aereo utilizza tecnologie all’avanguardia, compreso un innovativo motore che consente di raggiungere velocità incredibili, superando i Mach 5. Questo significa che il volo daa Newpotrebbe durare appena 55 minuti, contro le attuali 8-9 ore deiconvenzionali. Alla base del successo di questo aereo c’è un motore supersonico. Grazie alla sua capacità di viaggiare a velocità fino a 6.

