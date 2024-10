Milan, Fonseca incorona il nuovo leader: elogi per il calciatore rossonero, il retroscena (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico del Milan ha elogiato a più riprese in conferenza stampa il nuovo leader dei rossoneri Paulo Fonseca può contare su un nuovo leader per questa stagione così delicata. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’allenatore del Milan ha sottolineato l’importanza nello spogliatoio di Alvaro Morata. L’ex Juventus nella la partita contro il Torino ha fatto vedere Calcionews24.com - Milan, Fonseca incorona il nuovo leader: elogi per il calciatore rossonero, il retroscena Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico delhaato a più riprese in conferenza stampa ildei rossoneri Paulopuò contare su unper questa stagione così delicata. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’allenatore delha sottolineato l’importanza nello spogliatoio di Alvaro Morata. L’ex Juventus nella la partita contro il Torino ha fatto vedere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan di nuovo con le spalle al muro : serve solo vincere contro l’Udinese che lo guarda dall’alto - I friulani, dicevamo, sono i peggiori possibili da affrontare per una big obbligata a vincere: non danno quella motivazione extra dovuta alla super sfida di cartello, come poteva essere nel derby di metà settembre, al contempo i bianconeri non sono una formazione che annaspa e sta avendo difficoltà, e quindi arriverà con la mente sgombra a San Siro per portar via punti. (Sportface.it)

Innovazione - basso impatto e sostenibilità : il nuovo volto dello sport arriva a Milano Cairoli - Partito a Corsico a giugno, il piano prosegue nello storico store di Milano Cairoli per offrire ai propri clienti un percorso intuitivo e guidato, una maggiore. . Il brand sportivo multispecialista leader a livello mondiale, ha lanciato il suo processo di ammodernamento dei negozi in tutto il mondo. (Milanotoday.it)

Jonathan Milan nella storia : vince il mondiale con un nuovo incredibile record - Il friulano di Buja, ai mondiali di ciclismo di pista che si stanno volgendo a Ballerup in Danimarca, ha vinto la medaglio d'oro dell'inseguimento individuale. . Jonathan ha fermato il cronometro a 3'59"153 millesimi: nuovo incredibile record del mondo che straccia il. Jonathan Milan è nella storia. (Udinetoday.it)