Mario Tozzi, il Po che esonda a Torino e la crisi del clima prodotta dall’uomo (Di sabato 19 ottobre 2024) Il geologo Mario Tozzi oggi su La Stampa parla dell’esondazione del Po a Torino. Secondo Tozzi «la “depressione del Golfo di Genova” si studia sui libri di scuola media superiore ed era, una volta, caratteristica di quella regione specifica e di quella stagione. Oggi è diventata più profonda, si genera a contatto di acque sempre più calde, dura più a lungo e investe aree sempre più vaste, fino alla Toscana e oltre. Portando peraltro con sé un corredo di fenomeni correlati che vanno dalle trombe marine ai veri e propri tornado nostrani, tanto che si parla ormai apertamente di Medicanes, uragani mediterranei». Le alluvioni improvvise Le alluvione improvvise non hanno sostituito quelle tradizionale. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Il geologooggi su La Stampa parla dell’zione del Po a. Secondo«la “depressione del Golfo di Genova” si studia sui libri di scuola media superiore ed era, una volta, caratteristica di quella regione specifica e di quella stagione. Oggi è diventata più profonda, si genera a contatto di acque sempre più calde, dura più a lungo e investe aree sempre più vaste, fino alla Toscana e oltre. Portando peraltro con sé un corredo di fenomeni correlati che vanno dalle trombe marine ai veri e propri tornado nostrani, tanto che si parla ormai apertamente di Medicanes, uragani mediterranei». Le alluvioni improvvise Le alluvione improvvise non hanno sostituito quelle tradizionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mario Tozzi - le pale eoliche e il Duomo di Orvieto - No alle pale eoliche di fronte al Duomo di Orvieto. Lo chiedono, in un appello al presidente della Repubblica, cento vip e intellettuali... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Mario Tozzi : “Mai visti climi così estremi. Gli ambientalisti presi di mira per un motivo preciso” - Lo scienziato spiega quali sono i rischi e perché gli ambientalisti sono visti come nemici dai negazionisti, la cui narrazione si basa sulle "armi spuntate della propaganda ideologica". Continua a leggere . it un suo recente post condiviso sui social network, nel quale ha sottolineato la gravità della crisi climatica che ci sta spingendo in "territori inesplorati". (Fanpage.it)

Mario Tozzi - le pale eoliche e il Duomo di Orvieto - No alle pale eoliche di fronte al Duomo di Orvieto. Lo chiedono, in un appello al presidente della Repubblica, cento vip e intellettuali... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)