Maltempo a Palermo, aeroporto Falcone e Borsellino allagato: voli dirottati, attivato il piano di emergenza

Un violento temporale ha colpito Palermo e la sua provincia causando gravi disagi in diverse aree, in particolare all'aeroporto Falcone e Borsellino

American Corner a Palermo - Markell "Fondazione Falcone miglior partner"

Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell, a margine dell'inaugurazione dell'American Corner Palermo all'interno del 'Museo del presente' a Palazzo Jung. Abbiamo cercato a lungo di espanderci con un American Corner nel sud Italia è per noi non c'era un partner

Si gira il film su Giovanni Falcone - Palermo-Catania chiude per 8 ore

Domani, giovedì 25 luglio, dalle ore 8:00 alle 16:00, sarà chiusa al traffico l'autostrada A19 "Palermo-Catania", fra i km 33 e 35, carreggiata direzione Catania, in località Termini Imerese. Il provvedimento si rende necessario per consentire le riprese in loco di alcune scene del film "Francesca e Giovanni", pellicola che narrerà la storia dei giudici