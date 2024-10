Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Le aperture dei giornali sono dedicate alla bocciatura dei giudici del tribunale civile di Roma al "modello Albania" per i migranti: i 12 profughi devono essere portati in Italia. Ira della premier Meloni ("Non decidono le toghe"), il governo annuncia ricorso. Lunedì la questione in Cdm. In primo piano anche il processo Open Arms, coi ministri leghisti in piazza per difendere Salvini, e lo sciopero unitario dei sindacati contro Stellantis