Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocano il Six Kings Slam, c'è anche l'ultimo Djokovic-Nadal (Di sabato 19 ottobre 2024) Sarà una giornata a doppia generazione, quella che si configura come ultima del Six Kings Slam, torneo esibizione di Riad che ha già fatto spendere fiumi d'inchiostro su larga scala per le più varie ragioni possibili e immaginabili. Sul piano semplicemente sportivo, ci saranno le due sfide forse più attese del fine settimana: nella finale per il 3° posto Novak Djokovic e Rafael Nadal, in quella per il 1° posto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Partiamo chiaramente dal confronto che oppone il classe 2001 di Sesto Pusteria al classe 2003 murciano. A livello di 2024, più d'uno ha notato una particolare similitudine con un altro grande anno di un illustrissimo predecessore dei due. Capitò, infatti, che nel 2006 Roger Federer vinse 92 partite sulle 96 giocate nell'anno. Delle uniche quattro sconfitte, tre vennero da Nadal e una sola, a Cincinnati, da Andy Murray.

