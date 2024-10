"Idee poco chiare sui vari progetti" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Abito in via Mentana dal 1976, di fronte all’ex Macello. Ma ancora nessuna Amministrazione ha le Idee chiare sul futuro di quell’area. Il residenziale, però, non serve in un quartiere già assediato dal traffico e dall’inquinamento. Si protrebbe fare un auditorium, una biblioteca o un centro di aggregazione per giovani e anche meno giovani. Già il vecchio carcere è destinato a diventare struttura residenziale che “scaricherà“ nel quartiere altra gente, altre auto e altro traffico. Spero che il Piano urbano della mobilità sostenibile abbia preso in considerazione questi aspetti, per poter apportare i necessari correttivi, tra cui il rallentamento del flusso veicolare". Ilgiorno.it - "Idee poco chiare sui vari progetti" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Abito in via Mentana dal 1976, di fronte all’ex Macello. Ma ancora nessuna Amministrazione ha lesul futuro di quell’area. Il residenziale, però, non serve in un quartiere già assediato dal traffico e dall’inquinamento. Si protrebbe fare un auditorium, una biblioteca o un centro di aggregazione per giovani e anche meno giovani. Già il vecchio carcere è destinato a diventare struttura residenziale che “scaricherà“ nel quartiere altra gente, altre auto e altro traffico. Spero che il Piano urbano della mobilità sostenibile abbia preso in considerazione questi aspetti, per poter apportare i necessari correttivi, tra cui il rallentamento del flusso veicolare".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Investimenti a scuola. E portare idee chiare" - Si definisce "uomo di centro, che non giudica nessuno". Perchè la scelta di candidarsi? "Questa decisione nasce dal desiderio di mettere le mie competenze professionali al servizio della comunità. In tal senso i soldi del Pnrr ci sono, ma i nostri politici non hanno lungimiranza. E’ la mia prima volta in politica. (Lanazione.it)

Casati : “Pd baricentro di tutte le alleanze : un territorio che deve farsi carico anche delle priorità nazionali - con le idee chiare” - In situazioni come queste la Regione dovrebbe essere il vero pianificatore e programmatore, come è stato per la logistica di recente con una legge bipartisan anche se purtroppo a distanza di anni dalla nostra proposta. De Luca ha definito il campo largo una “bestemmia”, un “sacrilegio”. C’è stata una parentesi particolare nel recente passato, quella legata al periodo del Covid e del Pnrr. (Bergamonews.it)

Milan - rinnovo Gabbia : non ci sono più dubbi! La società ha le idee chiare sul difensore - le cifre - com, il rinnovo di contratto del difensore del Milan e della Nazionale italiana Matteo Gabbia è sempre più vicino. PAROLE – «Il sogno di rimanere a vita nel Milan è ormai vicinissimo ad essere realizzato […]. Milan, rinnovo Gabbia: ormai non ci sono più dubbi! La società adesso ha le idee chiare sul difensore, le cifre e i dettagli Come riferito da calciomercato. (Calcionews24.com)