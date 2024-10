IA, a Firenze il Festival di Luce per riflettere su opportunità e rischi (Di sabato 19 ottobre 2024) Oggi, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze si trasforma nel fulcro del Festival di Luce!, un evento interamente dedicato a esplorare le sfide e le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale (IA). L’iniziativa mira ad aprire un confronto ampio e profondo sul modo in cui l’IA sta influenzando diversi aspetti della nostra vita, dalla scuola e il lavoro, fino ai diritti umani, alla coesione sociale e persino alle relazioni personali. Il Festival, diretto da Agnese Pini, alla guida di testate giornalistiche come Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, e Il Giorno, è condotto da Monica Peruzzi, giornalista di Sky Tg24 e vicepresidente della Imagine Foundation. Tra i numerosi ospiti di rilievo presenti, esperti e professionisti si alterneranno sul palco per affrontare i temi centrali legati all’impatto dell’IA sulla nostra società. .com - IA, a Firenze il Festival di Luce per riflettere su opportunità e rischi Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Oggi, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio asi trasforma nel fulcro deldi!, un evento interamente dedicato a esplorare le sfide e leofferte dall’Intelligenza Artificiale (IA). L’iniziativa mira ad aprire un confronto ampio e profondo sul modo in cui l’IA sta influenzando diversi aspetti della nostra vita, dalla scuola e il lavoro, fino ai diritti umani, alla coesione sociale e persino alle relazioni personali. Il, diretto da Agnese Pini, alla guida di testate giornalistiche come Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, e Il Giorno, è condotto da Monica Peruzzi, giornalista di Sky Tg24 e vicepresidente della Imagine Foundation. Tra i numerosi ospiti di rilievo presenti, esperti e professionisti si alterneranno sul palco per affrontare i temi centrali legati all’impatto dell’IA sulla nostra società.

