“Hai figli?”, una domanda vietata ai colloqui ma se sei donna stai sicura che la riceverai (Di sabato 19 ottobre 2024) di Claudia Sala Se hai tra i 30 e i 40 anni di età e sei una donna il tuo colloquio di lavoro potrebbe cominciare o finire con le seguenti domande: “Sei sposata?” e poi “hai figli?”. L’articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna – Dlgs 198/2006 lo vieta. Eppure, queste domande nel 2024 vengono ancora effettuate. Parlo per esperienza personale che per cercare un lavoro come impiegata, dopo aver esposto formazione, esperienze professionali, conoscenza delle lingue, so che verrò giudicata soprattutto per la domanda sui figli. Diciamo che negli ultimi anni mi è capitato l’80% delle volte. Il colmo è che anche in aziende strutturate come spa, quindi non solo in piccole Pmi a gestione familiare, vengono poste queste domande. Addirittura gli HR manager, sia uomini che donne, pongono codeste domande, che dovrebbero sapere che sono vietate. Ilfattoquotidiano.it - “Hai figli?”, una domanda vietata ai colloqui ma se sei donna stai sicura che la riceverai Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) di Claudia Sala Se hai tra i 30 e i 40 anni di età e sei unail tuoo di lavoro potrebbe cominciare o finire con le seguenti domande: “Sei sposata?” e poi “hai?”. L’articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e– Dlgs 198/2006 lo vieta. Eppure, queste domande nel 2024 vengono ancora effettuate. Parlo per esperienza personale che per cercare un lavoro come impiegata, dopo aver esposto formazione, esperienze professionali, conoscenza delle lingue, so che verrò giudicata soprattutto per lasui. Diciamo che negli ultimi anni mi è capitato l’80% delle volte. Il colmo è che anche in aziende strutturate come spa, quindi non solo in piccole Pmi a gestione familiare, vengono poste queste domande. Addirittura gli HR manager, sia uomini che donne, pongono codeste domande, che dovrebbero sapere che sono vietate.

