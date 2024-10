Celeste Palmieri uccisa dal marito, l'allarme mancato, la chiamata con il 112, gli spari: perché il braccialetto elettronico non ha funzionato (Di sabato 19 ottobre 2024) «Mia sorella viveva nel terrore». È il fratello Costantino a ribadire come avesse paura Celeste Palmieri, 56enne mamma di 5 figli uccisa dal marito con un colpo di Leggo.it - Celeste Palmieri uccisa dal marito, l'allarme mancato, la chiamata con il 112, gli spari: perché il braccialetto elettronico non ha funzionato Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) «Mia sorella viveva nel terrore». È il fratello Costantino a ribadire come avesse paura, 56enne mamma di 5 figlidalcon un colpo di

