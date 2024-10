Caso-rifiuti, l’inchiesta. Il giudice revoca i domiciliari a Granieri (Di sabato 19 ottobre 2024) Caso rifiuti, sono stati revocati gli arresti domiciliari ad Antonio Granieri, ex presidente del consiglio di amministrazione della società del settore ambientale Ece, nonché ex vertice di Sogeco, coinvolto in un’indagine per corruzione della Procura di Perugia insieme a Cristian Goracci. Ricordiamo che Sogeco (formata da Ece insieme a Sogepu che ha il 49% di quote) gestisce il servizio dei rifiuti nei comuni dell’Alta Umbria. La revoca dei domiciliari, che furono disposti il primo di ottobre, è stata decisa ieri dal giudice per le indagini preliminari Natalia Giubilei accogliendo l’istanza dei difensori di Granieri, gli avvocati Giuseppe Caforio e David Brunelli. Il giudice ha quindi sostituito la misura cautelare con il divieto di esercitare per sei mesi attività imprenditoriali. Lanazione.it - Caso-rifiuti, l’inchiesta. Il giudice revoca i domiciliari a Granieri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024), sono statiti gli arrestiad Antonio, ex presidente del consiglio di amministrazione della società del settore ambientale Ece, nonché ex vertice di Sogeco, coinvolto in un’indagine per corruzione della Procura di Perugia insieme a Cristian Goracci. Ricordiamo che Sogeco (formata da Ece insieme a Sogepu che ha il 49% di quote) gestisce il servizio deinei comuni dell’Alta Umbria. Ladei, che furono disposti il primo di ottobre, è stata decisa ieri dalper le indagini preliminari Natalia Giubilei accogliendo l’istanza dei difensori di, gli avvocati Giuseppe Caforio e David Brunelli. Ilha quindi sostituito la misura cautelare con il divieto di esercitare per sei mesi attività imprenditoriali.

