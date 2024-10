ATP Almaty, risultati 19 ottobre: Gabriel Diallo sfiderà Karen Khachanov nell’ultimo atto (Di sabato 19 ottobre 2024) Passa agli archivi il penultimo atto degli Almaty Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sul veloce indoor dell’omonima città kazaka: la finale di domani vedrà opposti il numero 3 del seeding, il russo Karen Khachanov, ed il canadese Gabriel Diallo. Nella prima semifinale canadese Gabriel Diallo liquida il numero 4 del tabellone, l’argentino Francisco Cerundolo, per 6-4 6-2 in un’ora e nove minuti di gioco. Nel primo set l’unico break point arriva nel settimo game, quando il nordamericano si porta sul 30-40 in risposta, sfruttando l’occasione e portandosi sul 4-3 col servizio a disposizione. Il canadese tiene a 30 i due seguenti turni al servizio e chiude sul 6-4 in 36 minuti. Oasport.it - ATP Almaty, risultati 19 ottobre: Gabriel Diallo sfiderà Karen Khachanov nell’ultimo atto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Passa agli archivi il penultimodegliOpen 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sul veloce indoor dell’omonima città kazaka: la finale di domani vedrà opposti il numero 3 del seeding, il russo, ed il canadese. Nella prima semifinale canadeseliquida il numero 4 del tabellone, l’argentino Francisco Cerundolo, per 6-4 6-2 in un’ora e nove minuti di gioco. Nel primo set l’unico break point arriva nel settimo game, quando il nordamericano si porta sul 30-40 in risposta, sfruttando l’occasione e portandosi sul 4-3 col servizio a disposizione. Il canadese tiene a 30 i due seguenti turni al servizio e chiude sul 6-4 in 36 minuti.

