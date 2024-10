Zangrillo: “Ecco perché uso l’intelligenza artificiale” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ministro, lei usa l'intelligenza artificiale? "Sì. La uso, la sto usando: i miei collaboratori mi stanno imponendo di utilizzarla". Da ComoLake 2024, kermesse sul digitale, Paolo Zangrillo invita a lasciare da parte la predica: la sfida dell'Ia va praticata. Mancano pochi minuti all'intervento a Cernobbio e il ministro per la Pubblica amministrazione non Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ministro, lei usa l'intelligenza? "Sì. La uso, la sto usando: i miei collaboratori mi stanno imponendo di utilizzarla". Da ComoLake 2024, kermesse sul digitale, Paoloinvita a lasciare da parte la predica: la sfida dell'Ia va praticata. Mancano pochi minuti all'intervento a Cernobbio e il ministro per la Pubblica amministrazione non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolo Zangrillo : L’intelligenza artificiale come opportunità per la pubblica amministrazione - La rapida evoluzione della tecnologia richiede che chi guida debba essere altrettanto informato e preparato. La sfida dell’intelligenza artificiale, dunque, deve essere praticata attivamente, e non limitata a una mera discussione teorica. Questo cambiamento epocale rappresenta non solo una sfida, ma anche un’importante opportunità. (Gaeta.it)

Intelligenza artificiale - Zangrillo : “Potenzialità straordinarie. Dobbiamo convincere le persone che cambiare è un’opportunità - ma c’è una resistenza al cambiamento atavica” - L'intelligenza artificiale è uno strumento straordinario che può aiutare a semplificare le procedure amministrative, ma è necessario convincere le persone a cambiare e ad adottare nuove tecnologie. Questo è stato il messaggio del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenuto alla relazione del Cnel sui servizi pubblici. (Orizzontescuola.it)

Intelligenza artificiale - Zangrillo : “Potenzialità straordinarie. Dobbiamo convincere le persone che cambiare è un’opportunità - che si può fare bene e meglio - ma c’è una resistenza al cambiamento atavica” - . Questo è stato il messaggio del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenuto alla relazione del Cnel sui servizi pubblici. Dobbiamo convincere le persone che cambiare è un’opportunità, che si può fare bene e meglio, ma c’è una resistenza al cambiamento atavica” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)