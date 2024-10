Tra musica, poesia e canto nel flusso Sturm und Drang e Romantico di NicoNote (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un monologo sonoro che da un frammento si apre al sentimento impetuoso di una generazione, approdando ai Dichterliebe Lieders di Schumann, passando per Kurt Cobain, Tuxedomoon, Henry Purcell. NicoNote, è la protagonista sabato 19 ottobre di "An die Unerkannte/Alla sconosciuta" una performance che Riminitoday.it - Tra musica, poesia e canto nel flusso Sturm und Drang e Romantico di NicoNote Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un monologo sonoro che da un frammento si apre al sentimento impetuoso di una generazione, approdando ai Dichterliebe Lieders di Schumann, passando per Kurt Cobain, Tuxedomoon, Henry Purcell.Â, è la protagonista sabato 19 ottobre di "An die Unerkannte/Alla sconosciuta" una performance che

"Sofia" - la poesia in musica contro il body shaming del cantautore parmigiano Fiori d'artificio - Ci sono storie che vivono nel silenzio, nascoste dietro sorrisi che mascherano ferite invisibili. "Sofia" (Newphonix/Universal Music Italia), il nuovo singolo di Fiori d'artificio, nasce da una di queste storie: quella di una giovane donna che, come tante altre, lotta ogni giorno con la propria... (Parmatoday.it)

Musica e poesia per non dimenticare - Domani (ore 21,15) i fratelli Gabriele Marco e Samuele Luca Cecchi si esibiranno in un concerto gratuito "Risorgerà l’amore" al circolo "Il Galli" a Carmignano. Insieme ai fratelli Cecchi si esibiranno Francesca Fedi Perilli al violoncello, Pablo Cocci alla chitarra e Francesco Lazzeri alle percussioni. (Lanazione.it)

“Duettar cantando” - nella selva della poesia per musica barocca con l’ensemble Ludus Orionis - Sabato 19 ottobre la stagione concertistica della terza edizione di Musica Mirabilis, il festival musicale internazionale dedicato alla riscoperta del compositore clusonese Giovanni Legrenzi, presenta il concerto «Duettar cantando». Il concerto sarà arricchito da un momento solo strumentale, dedicato all’esecuzione di Passacagli di Bernardo Pasquini, tra i più famosi cembalisti e organisti della ... (Bergamonews.it)