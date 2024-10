Terni Digital Week, Festival sull’Innovazione Digitale del Centro Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l’importante successo dello scorso anno, il Direttivo organizzativo della manifestazione ideata da Edoardo Desiderio, ha proseguito l’infaticabile lavoro annuale attraverso la collaborazione con numerosi enti, partner, imprese e professionisti internazionali per assistere dal 16 al 20 Ottobre, ad incontri di alto livello formativo, workshops e meeting su Intelligenza Artificiale, Comunicazione, Marketing, Social L'articolo Terni Digital Week, Festival sull’Innovazione Digitale del Centro Italia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l’importante successo dello scorso anno, il Direttivo organizzativo della manifestazione ideata da Edoardo Desiderio, ha proseguito l’infaticabile lavoro annuale attraverso la collaborazione con numerosi enti, partner, imprese e professionisti internazionali per assistere dal 16 al 20 Ottobre, ad incontri di alto livello formativo, workshops e meeting su Intelligenza Artificiale, Comunicazione, Marketing, Social L'articoloe delproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Terni Digital Week 2024 : un evento innovativo per colmare il divario digitale in Italia - Durante i cinque giorni di eventi, ci saranno dimostrazioni pratiche, sessioni di gaming, laboratori per bambini e spettacoli di robotica, garantendo un’esperienza totalizzante e interattiva. Un evento patrocinato da enti di prestigio Terni Digital Week si avvale del patrocinio di diverse istituzioni e associazioni riconosciute, tra cui il Parlamento Europeo e il Dipartimento per la ... (Gaeta.it)