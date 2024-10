Unlimitednews.it - Tananai, esce il nuovo album “Calmocobra”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –pubblica il suo”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici. Composto da 12 tracce, di cui 9 completamente inedite e preceduto dai singoli “Veleno” (disco di platino), “Storie brevi” con Annalisa (doppio disco di platino) e “Ragni”, “” porta alla luce unaspetto dell’anima di, più maturo, consapevole e deciso ad assaporare e ricordare ogni più piccolo momento e dettaglio della vita, senza inseguire per forza a tutta velocità un traguardo che, di fatto, non esiste ma è solo una costruzione sociale, decisa da qualcun altro. Al centro delle canzoni di “” sono i rapporti umani e in particolare come questi fanno sentire l’artista, l’emozioni che ne scaturiscono. “” è da ora disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard.