Senigallia 15enne si suicida Il legale della famiglia | Scuola ha colpa di non aver vigilato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La Procura dei minori ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte deldi, nell’Anconetano. Lo confermano a LaPresse fonti legali. All’indomaniscomparsa del ragazzo a Montignano, i genitori avevano presentato una denuncia nella quale facevano i nomi di alcuni compagni che potrebberomesso in essere episodi di bullismo contro il figlio. Ladel ragazzo nel frattempo punta il dito anche contro la. “Non mi ha sorpreso la decisioneProcura di non procedere penalmente nei confrontiin quanto, dimostrare la responsabilità penale di un istituto scolastico è quasi impossibile“, ha detto a LaPresse Pia Perricci,del giovane. “A mio parere – sottolinea – vi è una responsabilità civilistica ravvisabile nei comportamenti dell’istituto scolastico in quanto vi è una culpa in vigilando.