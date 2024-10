Perché le strade in Italia sono piene di buche? Tre domande all’esperto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma,18 ottobre 2024 – buche stradali, in Italia (e nel mondo) un problema che sembra irrisolvibile, causa di incidenti e richieste di risarcimento. Problema drammatico soprattutto sulla viabilità minore, in un paese che nell’ultima relazione trasmessa al Parlamento a gennaio risulta avere 832.000 km di strade, numero che escluderebbe però le comunali. E di fatto non esiste un catasto. Il decreto Cam del 5 agosto 2024 - che sarà operativo dal 21 dicembre - vorrebbe dare una svolta. Intanto prevede per le nuove strade o per il risanamento profondo di quelle esistenti una vita utile di vent’anni. E una durata teorica di almeno cinque anni in caso di risanamento superficiale. Non solo, le infrastrutture dovranno essere più silenziose grazie a materiali innovativi. Quotidiano.net - Perché le strade in Italia sono piene di buche? Tre domande all’esperto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma,18 ottobre 2024 –stradali, in(e nel mondo) un problema che sembra irrisolvibile, causa di incidenti e richieste di risarcimento. Problema drammatico soprattutto sulla viabilità minore, in un paese che nell’ultima relazione trasmessa al Parlamento a gennaio risulta avere 832.000 km di, numero che escluderebbe però le comunali. E di fatto non esiste un catasto. Il decreto Cam del 5 agosto 2024 - che sarà operativo dal 21 dicembre - vorrebbe dare una svolta. Intanto prevede per le nuoveo per il risanamento profondo di quelle esistenti una vita utile di vent’anni. E una durata teorica di almeno cinque anni in caso di risanamento superficiale. Non solo, le infrastrutture dovranno essere più silenziose grazie a materiali innovativi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo spreco alimentare in Italia : un problema da 1 - 8 miliardi di chili - Acquista seguendo la stagionalità dei prodotti. Questi mercati locali non solo sostengono i produttori del territorio, ma puntano anche a ridurre l’impatto ambientale legato ai trasporti prolungati, offrendo ai consumatori prodotti freschi e di qualità. Dal recupero dei residui per preparare marmellate a piatti a base di polpette o pane grattugiato, esistono molte possibilità per riutilizzare ... (Gaeta.it)

Renzetti (Forza Italia) : "In città c'è un problema di abuso di sostanze stupefacenti - serve un tavolo istituzionale" - «Se a Pescara c’è un traffico di cocaina tale che una sola famiglia rom riesce a mettere a segno 300 cessioni al giorno, incassando ben 20mila euro a settimana, vuol dire che abbiamo non solo un problema di spaccio di droga, ma anche di abuso di sostanze stupefacenti. Che si trasforma in un... (Ilpescara.it)

Qualche fischio - il corteo - tanti controlli e nessun problema : come è andata l’alta Italia-Israele - Prima del fischio d’inizio un corteo Pro-Palestina ha sfilato per le strade […]. Si è svolta senza intoppi Italia-Israele: contestazioni prima della partita, qualche fischio all’inno, ma la sicurezza ha funzionato Allerta massima a Udine per Italia-Israele: la partita ha avuto un accompagnamento di proteste per tutto il giorno, ma alla fine tutto è filato liscio. (Calcionews24.com)