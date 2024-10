Lapresse.it - Open Arms, Bongiorno: “Non c’è stato nessun sequestro di persona”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “L’intervento di oggi èdocumentato. Si contesta al ministro Salvini il reato didi, in realtà a bordo i migranti dellasono stati 14 giorni in mezzo al mare mentre potevano tranquillamente sbarcare dopo due giorni in Spagna”. Lo dice l’avvocata Giuliaall’uscita dell’udienza del processonell’aula bunker del carcere Pagliarelli a Palermo. Processo che vede imputato Matteo Salvini perdie rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti nell’agosto del 2019 quando era ministro dell’Interno. “C’erano innumerevoli possibilità di andare via, non c’èdi”, sottolinea. “ha rifiutato una serie di opzioni e soluzioni. Più volte è stata offerta adall’Italia la possbilità di sbarcare maha sempre detto no”, ha dichiarato l’avvocata.