Lapresse.it - MotoGp, Australia: fratelli Marquez davanti in pre-qualifiche, quinto Bagnaia

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ie il team Gresini dominano le pre-del Gp d’per la classe. Marc ha realizzato il miglior tempo in 1’27?770 precedendo il Alex di un decimo (+0.102). Si marcano da vicino i due piloti in lotta per il titolo Mondiale: Jorge Martin si è piazzato quarto, a 197 millesimi dal leader, subitoa Francescoa 243 millesimi. Bene anche Marco Bezzecchi, terzo con la Ducati Pertamina Enduro del team VR46. Nella top ten anche Fabio Di Giannantonio, ottavo, e Franco Morbidelli, nono.: “Siamo tutti vicini, qui complicato fare la differenza” “In generale siamo tutti molto simili, qui è complicato fare la differenza e in questo momento non c’è nessuno che la sta facendo. Penso che domani già nella sprint sarà fondamentale partire bene, ma al momento non vedo uno che sta andando più forte”.