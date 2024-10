Mondiali di Ciclismo su Pista, l’Italia Femminile ad Inseguimento conquista uno splendido bronzo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ballerup, 18 ottobre 2024 – Arriva la prima splendida medaglia per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo su Pista. l’Italia Femminile dell’Inseguimento ha staccato un ottimo terzo posto e il bronzo è andato al collo di Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini (che ha sostituito Martina Alzini). Le Azzurre erano state sconfitte dalla Germania in semifinale. Per il terzo posto, hanno dominato la gara sul Canada. Foto SprintCyclingAgency ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ballerup, 18 ottobre 2024 – Arriva la prima splendida medaglia peraidisudell’ha staccato un ottimo terzo posto e ilè andato al collo di Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini (che ha sostituito Martina Alzini). Le Azzurre erano state sconfitte dalla Germania in semifinale. Per il terzo posto, hanno dominato la gara sul Canada. Foto SprintCyclingAgency ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

