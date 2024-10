Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi in tv | programma orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Terza giornata a Ballerup, in Danimarca, per idisu. Altro giorno ricco di eventi e di italiani in gara. Nel pomeriggio ecco le finali della Sprint femminile (18.30) e della corsa a punti maschile (18.32). In serata prima la finale della Chilometro da fermo maschile (20.02) e poi la finale dell’inseguimento individuale maschile (20.38). A chiudere illa corsa a punti dell’Omnium femminile che assegnerà le medaglie (21.03). Idi saranno trasmessi intv in chiaro da Rai Sport e Rai 2 e via satellite su Eurosport. In, si potranno seguire su Rai Play, eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Dazn, Now tv e sul canale YouTube della UCI – Union Cycliste Internationale.