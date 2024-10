Maltempo: allagamenti e disagi a Vinci. Strade chiuse, Protezione civile all’opera (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le piogge che si sono abbattute sul territorio comunale di Vinci nella notte fra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre 2024 hanno creato alcuni disagi in seguito agli allagamenti provocati. Il personale dell'ufficio tecnico e gli operai del Comune di Vinci sono intervenuti nella notte per monitorare la situazione L'articolo Maltempo: allagamenti e disagi a Vinci. Strade chiuse, Protezione civile all’opera proviene da Firenze Post. .com - Maltempo: allagamenti e disagi a Vinci. Strade chiuse, Protezione civile all’opera Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le piogge che si sono abbattute sul territorio comunale dinella notte fra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre 2024 hanno creato alcuniin seguito agliprovocati. Il personale dell'ufficio tecnico e gli operai del Comune disono intervenuti nella notte per monitorare la situazione L'articoloproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frane - allagamenti e disagi - il maltempo si abbatte sulla Liguria e sul nord Italia : ancora 5 giorni di nubifragi - In tutto il nord del Paese sono attesi 5 giorni, oggi compreso, di piogge abbondanti e nubifragi. Allagamenti, alberi caduti, frane e smottamenti sono stati segnalati praticamente su tutta la regione. L’Arpal sta monitorando la struttura temporalesca che sta attraversando il nord Italia e che si sarebbe divisa in due. (Notizie.com)

Maltempo in arrivo sull’Italia : allagamenti e disagi al Nord - . Nella città di Albenga, la situazione è particolarmente critica: sono stati registrati 69 mm di pioggia in poche ore, provocando i primi allagamenti e disagi alla popolazione locale. La prima perturbazione ha già colpito le regioni del Nord-Ovest, con un’attenzione particolare in Liguria, dove le precipitazioni si sono fatte sentire soprattutto lungo la costa. (Thesocialpost.it)

Maltempo - allagamenti e disagi tra Arezzo e provincia - . Disagi alla circolazione: la pioggia di stamani ha allagato il nuovo sottopasso Baldaccio, per esempio. Oggi era in vigore un’allerta meteo gialla in particolare sulla zona nord-orientale della regione. Strade e campi allagati, come si vede soprattutto dalle immagini che arrivano da Castiglion Fiorentino. (Lanazione.it)