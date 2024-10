Madonna Trevignano, il Tar rigetta il ricorso della veggente Gisella Cardia: confermata la confisca (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’area delle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano è proprietà del Comune . Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso della veggente con la quale si contestava la confisca da parte dell’ente. Si aggiunge così un nuovo capitolo alla saga che ha visto al centro delle cronache, per mesi, Gisella Cardia e la sua associazione 'La Madonna di Trevignano Romano Ets '. Se la Chiesa aveva Feedpress.me - Madonna Trevignano, il Tar rigetta il ricorso della veggente Gisella Cardia: confermata la confisca Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’area delle presunte apparizionidiè proprietà del Comune . Il Tar del Lazio ha infatti respinto ilcon la quale si contestava lada parte dell’ente. Si aggiunge così un nuovo capitolo alla saga che ha visto al centro delle cronache, per mesi,e la sua associazione 'LadiRomano Ets '. Se la Chiesa aveva

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Tar del Lazio convalida la confisca dell’area delle apparizioni della Madonna di Trevignano - Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Gisella Cardia, la veggente associata alle apparizioni, riguardante la confisca dell’area da parte dell’amministrazione locale. La vicenda di Trevignano Romano sta quindi aprendo un dibattito più ampio sulle responsabilità civiche e religiose, nonché sull’influenza della fede nella sfera pubblica. (Gaeta.it)

Trevignano - una testimone : “Sentivo dire la Madonna si arrabbia se non mettiamo soldi sulla Postepay” - I soldi delle donazioni volontarie dei fedeli dati "a mano" all'associazione Madonna di Trevignano che fine fanno? Vengono correttamente rendicontati nei bilanci? È in corso l'inchiesta per truffa aggravata nei confronti dei coniugi Cardia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Madonna di Trevignano - è ufficiale : nuovi esami sulle statuette ‘lacrimanti’ per scoprirne il dna - Verranno fatti a breve nuovi esami sulle statuette 'lacrimanti' della Madonna di Trevignano. Gli avvocati della veggente Gisella Cardia hanno ricevuto la notifica da parte della Procura e depositato la nomina di un consulente.Continua a leggere . (Fanpage.it)