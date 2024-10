Tpi.it - La felicità è una cosa seria (di G. Gambino)

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Conobbi per la prima volta di persona Domenico De Masi l’11 novembre 2021. In risposta al mio messaggio in cui gli chiedevo dove e a che ora avrebbe preferito incontrarmi, rispose: «Domani. Scelga lei il luogo e l’ora, come avveniva con i duelli dell’Ottocento. Io abito in corso Vittorio». Da quel momento in poi, a partire cioè da sabato 4 dicembre 2021, iniziai a frequentarlo con sorprendente assiduità: per circa due anni, quasi sempre il sabato, ci incontravamo a casa sua.