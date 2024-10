Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Beatrice Luzzi replica pubblicamente alla forte insinuazione di Alfonso Signorini: le dichiarazioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Continua la diatriba nello studio deltra. Dopo i primi attriti di qualche settimana fa è arrivata la frase del conduttore in puntata che proprio non è piaciuta all’opinionista. Scherzando sulle vicende della casa, infatti, il conduttore ha definito laun’esperta di piumoni, scatenato la rabbia dell’ex gieffina. Quest’ultima hato sui socialfrase e in queste ore ha rincarato la dose durante l’intervista a Striscia la Notizia.risponde di nuovo adNel corso dell’ultimo appuntamento del, la tensione in studio è salita ancora una volta tra. I due si sarebbero già beccati qualche puntata prima e durante l’ultima andata in onda sono tornati a lanciarsi provocazioni.