Ennesimo incidente sul lavoro operaio muore schiacciato dal bobcat

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’altra tragedia sulsi è consumata questa mattina a Borello, frazione di Cesena, dove undi origine albanese ha perso la vita in un tragico. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno nei pressi dell’E45, quando il muletto che l’uomo stava utilizzando si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Nello specifico, un gruppo di operai era intervenuto in via Cimitero di Borello per rimuovere dei mezzi daprecedentemente utilizzati all’interno di un cantiere in fase di rimozione. Tra questi c’era in effetti anche il, parcheggiato nelle vicinanze di un sottopasso dell’E45. Dopo aver collocato le apposite rampe di collegamento tra il terreno e il cassone di un furgone adibito al trasporto dell’attrezzatura da, la vittima di sarebbe messa alla guida delaffrontando la salita.