Dune: Prophecy, trailer ci porta 10.000 anni nel passato, mentre la HBO annuncia la data della premiere (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dune: Prophecy, trailer ci porta 10.000 anni nel passato, mentre la HBO annuncia la data della premiere La HBO ha appena rilasciato il trailer ufficiale di Dune: Prophecy dopo un panel ricco di star al New York Comic-Con. È stato inoltre rivelato che la serie di sei episodi debutterà domenica 17 novembre alle 21:00 ET/PT. Se non conoscete i libri di Dune di Frank Herbert, potreste avere difficoltà a dare un senso a ciò che vedete qui. C’è comunque una grande quantità di intrighi politici, con i riflettori puntati soprattutto sulle misteriose origini della Bene Gesserit. Parlando con Screen Rant oggi, il produttore esecutivo Allison Schapkey ha spiegato come questa iterazione del gruppo differisca da quella che abbiamo visto nei film di Dune di Denis Villeneuve. “Penso che quando si vedono le Bene Gesserit nei film, prima di tutto, si vede davvero il loro volto in avanti. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ci10.000nella HBOlaLa HBO ha appena rilasciato ilufficiale didopo un panel ricco di star al New York Comic-Con. È stato inoltre rivelato che la serie di sei episodi debutterà domenica 17 novembre alle 21:00 ET/PT. Se non conoscete i libri didi Frank Herbert, potreste avere difficoltà a dare un senso a ciò che vedete qui. C’è comunque una grande quantità di intrighi politici, con i riflettori puntati soprattutto sulle misteriose originiBene Gesserit. Parlando con Screen Rant oggi, il produttore esecutivo Allison Schapkey ha spiegato come questa iterazione del gruppo differisca da quella che abbiamo visto nei film didi Denis Villeneuve. “Penso che quando si vedono le Bene Gesserit nei film, prima di tutto, si vede davvero il loro volto in avanti.

