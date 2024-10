Collassa condotta fognaria, si apre una voragine in via Marzolo (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' collassta la rete fognaria posta sotto via Marzolo, causando una voragine. Il buco è profondo due metri e largo uno. Immeditato l'intervento dei tecnici AceGasAps Amga che sono ancora al lavoro per risolvere il problema.Escluso invece che il problema sia stato innescato dalle pioggie di questi Padovaoggi.it - Collassa condotta fognaria, si apre una voragine in via Marzolo Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' collassta la reteposta sotto via, causando una. Il buco è profondo due metri e largo uno. Immeditato l'intervento dei tecnici AceGasAps Amga che sono ancora al lavoro per risolvere il problema.Escluso invece che il problema sia stato innescato dalle pioggie di questi

