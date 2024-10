Cina: Yunnan, capibara si godono servizio di “massaggio” a Kunming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Dei capibara sdraiati usufruiscono di un servizio di “massaggio” nello Yunnan Safari Park di Kunming, in Cina. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Yunnan, capibara si godono servizio di “massaggio” a Kunming Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Deisdraiati usufruiscono di undi “” nelloSafari Park di, in. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : cuccioli di tigre amano biberon allo Yunnan Safari Park - Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Venite allo Yunnan Safari Park di Kunming e osservate i teneri cuccioli di tigre appena nati che amano essere nutriti con il biberon. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : Yunnan - avvistata per 4 anni consecutivi specie sfuggente di airone - La nitticora magnifica, originaria della Cina e del Vietnam, e’ stata ora avvistata in questa riserva per quattro anni consecutivi, ha dichiarato Li Xingzhi, funzionario della riserva naturale dei monti Ailao, nella provincia dello Yunnan. Attualmente, le autorita’ hanno aperto al turismo solo le aree esterne dei monti, poiche’ gran parte delle aree interne rimane una vasta foresta ... (Romadailynews.it)

Cina : Yunnan - splendidi paesaggi autunnali nel Parco nazionale Potatso - Pechino, 30 set – (Xinhua) – Il paesaggio autunnale mozzafiato nel Parco nazionale di Potatso, nello Yunnan cinese. Il parco e’ caratterizzato da splendidi laghi, zone umide e montagne imponenti. E’ anche un santuario per una vasta gamma di piante rare e fauna selvatica. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)