Chiusura dei Murazzi del Po a Torino per emergenza meteo: misure cautelative in atto

La città di Torino ha implementato misure precauzionali di sicurezza, chiudendo al transito veicolare e pedonale i Murazzi del Po. Questa decisione è stata presa in previsione dell'arrivo di una piena del fiume Po, a seguito di intense precipitazioni che interesseranno il settore settentrionale dell'Italia. La Protezione Civile di Torino sta monitorando la situazione e offre aggiornamenti regolari sullo stato dell'emergenza.

Situazione attuale e motivazioni della Chiusura

A partire dalla serata di oggi, i Murazzi del Po saranno inaccessibili sia ai veicoli che ai pedoni. Questa cautela è stata adottata in risposta alle previsioni meteorologiche, che annunciano un'intensificazione delle piogge, portando con sé il rischio di esondazioni.

