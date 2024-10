Quotidiano.net - Chi è Cheryl, l’ex compagna di Liam Payne e mamma di suo figlio Bear

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Il mondo della musica e milioni di fan intorno al mondo stanno piangendo la scomparsa di, uno dei cinque membri degli One Direction morto due giorni fa a Buenos Aires a seguito di una caduta dal terzo piano dell’hotel Casasur del quartiere di Palermo, in cui soggiornava. Il cantante è deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate., 31 anni, lascia undi 7 anni nato dalla relazione con la cantante(a lungo nota comeCole), terminata nel luglio 2018. La 41enne popstar, molto celebre soprattutto nel Regno Unito per via della sua carriera prima con il gruppo canoro Girls Aloud poi da solista, sta ricevendo insieme alun enorme sostegno e affetto da milioni di persone sui social.