Calciomercato Milan Giorgio Furlani perde anche Patrick Dorgu  Il motivo

(Di venerdì 18 ottobre 2024)rischia di dover abbandonare la pista che porta al laterale del LecceL’amministratore delegato del club di via Aldo Rossirischia di dover abbandonare la pista che porta al giovane terzino di proprietà del Lecce. Sì, perché nelle ultime ore è arrivata un’importante novità per quanto riguarda il futuro dell’esterno danese. La società pugliese ha, infatti, prolungato il contratto del giocatore. La nuova scadenza è, quindi, fissata al 30 giugno 2029. E questo cambia, di non poco, i piani di mercato della dirigenza del. Sì, perché da quanto emerge daello,e Moncada sono in cerca di un vice Theo Hernandez erappresentavano una grande opportunità, viste le ottime qualità.