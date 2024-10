Azzano, incendio in un supermercato: intossicato un dipendente (Di venerdì 18 ottobre 2024) incendio ad Azzano Decimo nella mattina del 18 ottobre. In fiamme un compattatore di cartoni situato all’esterno di un supermercato. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco tutte le persone, che al momento dell’incendio si trovavano all’interno del locale commerciale invaso dal fumo, erano Pordenonetoday.it - Azzano, incendio in un supermercato: intossicato un dipendente Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)adDecimo nella mattina del 18 ottobre. In fiamme un compattatore di cartoni situato all’esterno di un. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco tutte le persone, che al momento dell’si trovavano all’interno del locale commerciale invaso dal fumo, erano

