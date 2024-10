"Atm pubblica, no alle privatizzazioni”: presidio davanti a Palazzo Marino (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – Oggi giornata di sciopero sui mezzi pubblici milanesi (qui gli aggiornamenti sulla circolazione di metropolitana, bus e tram). Questa mattina, venerdì 18 ottobre, alcuni rappresentati dei sindacati del trasporto pubblico e di comitati di cittadini come 'La 73 non si tocca' e 'Gruppo Milano' si sono radunati in presidio davanti a Palazzo Marino per ribadire le ragioni della mobilitazione. In piazza hanno portato anche la riproduzione in miniatura di un vecchio tram Atm le scritte "Atm pubblica", "Atm non è in vendita" e "No aumento biglietto". Ilgiorno.it - "Atm pubblica, no alle privatizzazioni”: presidio davanti a Palazzo Marino Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – Oggi giornata di sciopero sui mezzi pubblici milanesi (qui gli aggiornamenti sulla circolazione di metropolitana, bus e tram). Questa mattina, venerdì 18 ottobre, alcuni rappresentati dei sindacati del trasporto pubblico e di comitati di cittadini come 'La 73 non si tocca' e 'Gruppo Milano' si sono radunati inper ribadire le ragioni della mobilitazione. In piazza hanno portato anche la riproduzione in miniatura di un vecchio tram Atm le scritte "Atm", "Atm non è in vendita" e "No aumento biglietto".

