Oasport.it - Andrey Rublev: “Ho rischiato di perdere un testicolo”. Cos’è successo dopo gli US Open

(Di venerdì 18 ottobre 2024)hadiun. A raccontarlo è stato lo stesso tennista russo nel corso di una conferenza stampa andata in scena a Stoccolma, dove oggi giocherà i quarti di finale del torneo ATP 250 contro lo svizzero Stan Wawrinka. Il numero 7 del ranking ATP ha raccontato la propria vicenda: “Sono stato molto fortunato perché dicono che hai solo cinque o sei ore di tempo se il sangue smette di fluire nele allora è l’unica possibilità è l’amputazione“. L’episodio è accadutogli US, dove il 26enne perse agli ottavi di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov in cinque set.