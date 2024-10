All’Assemblea del M5s c’è anche la proposta di eliminare il ruolo di Beppe Grillo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il "garante" del Movimento 5 stelle è Beppe Grillo fin da quando la carica esiste. Il suo mandato non ha un termine, e l'unico organo che può destituirlo è un collegio nominato da lui. Il suo incarico, quindi, sembrerebbe praticamente intoccabile. Ma all'Assemblea costituente del M5s, uno dei punti in agenda è proprio questo: riequilibrare i poteri del garante, "o eliminarlo del tutto". Fanpage.it - All’Assemblea del M5s c’è anche la proposta di eliminare il ruolo di Beppe Grillo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il "garante" del Movimento 5 stelle èfin da quando la carica esiste. Il suo mandato non ha un termine, e l'unico organo che può destituirlo è un collegio nominato da lui. Il suo incarico, quindi, sembrerebbe praticamente intoccabile. Ma all'Assemblea costituente del M5s, uno dei punti in agenda è proprio questo: riequilibrare i poteri del garante, "o eliminarlo del tutto".

