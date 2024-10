200 pizze gratis in centro a Torino: 4Foodies fa festa per la “La Sporcacciona” (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Domenica 20 ottobre alle 17 da 4Foodies ci sarà una festa epica". A lanciare così l'evento è "chiamamibi", influencer torinese con 63mila follower. Il locale di via Maria Vittoria 37/D sfornerà 200 pizze e le regalerà gratis alle prime 200 persone che si presenteranno.L'idea è nata per Torinotoday.it - 200 pizze gratis in centro a Torino: 4Foodies fa festa per la “La Sporcacciona” Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Domenica 20 ottobre alle 17 daci sarà unaepica". A lanciare così l'evento è "chiamamibi", influencer torinese con 63mila follower. Il locale di via Maria Vittoria 37/D sfornerà 200e le regaleràalle prime 200 persone che si presenteranno.L'idea è nata per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gino Sorbillo lancia due nuove pizzerie a Roma: scopri le location! - Nuove pizzerie di Gino Sorbillo a RomaGino Sorbillo, il noto pizzaiolo napoletano, espande la sua presenza nella Capitale con l'apertura di due nuove ... (assodigitale.it)

Grande festa a San Giovanni Lupatoto con "Pizza in Piazza" - Sabato 19 ottobre, a partire dalle 18, Piazza Umberto I a San Giovanni Lupatoto si trasformerà in un paradiso per tutti i pizza lovers grazie all’evento "Pizza in Piazza". L'ingresso gratuito renderà ... (veronasera.it)

Napoli, Pizza in Piazza. Pizza gratis a Piazza Sanità - Il 15 ottobre 2024, a partire dalle 11:30, Piazza Sanità a Napoli ospiterà l’evento Pizza in Piazza. La manifestazione sarà una celebrazione della pizza napoletana, uno dei simboli più iconici della ... (napolike.it)