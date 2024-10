Togni (Anev): "Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Figino Serenza (Co), 17 ott. (Adnkronos) - “Il tema della sicurezza è centrale da quando l'Associazione nazionale energia del vento è stata costituita. Questo ha portato, soprattutto negli ultimi 10 anni, a importanti sviluppi. Abbiamo un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza estremamente attivo, abbiamo fatto proposte di miglioramenti e aggiustamenti collaborando col ministero e le autorità preposte. Un obiettivo è quello di arrivare a un contratto collettivo specifico che possa consentire la gestione in maniera più strutturata di questi elementi”. Sono le parole di Simone Togni, presidente di Anev, l'associazione nazionale energia del vento, intervenuto durante il dibattito dal titolo 'Together for safety'. Liberoquotidiano.it - Togni (Anev): "Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Figino Serenza (Co), 17 ott. (Adnkronos) - “Il tema dellaè centrale da quando l'Associazione nazionale energia del vento è stata costituita. Questo ha portato, soprattutto negli ultimi 10 anni, a importanti sviluppi. Abbiamo un gruppo didedicato allaestremamente attivo, abbiamo fatto proposte di miglioramenti e aggiustamenti collaborando col ministero e le autorità preposte. Un obiettivo è quello di arrivare a unspecifico che possa consentire la gestione in maniera più strutturata di questi elementi”. Sono le parole di Simone, presidente di, l'associazione nazionale energia del vento, intervenuto durante il dibattito dal titolo 'Together for safety'.

