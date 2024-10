Tennis: Six Kings Slam. Sinner batte Djokovic e vola in finale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al torneo esibizione di Riad, l'altoatesino ha sconfitto ancora il serbo RIAD (ARABIA SAUDITA) - Jannik Sinner conquista la finale nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita. Il Tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp, si è imposto in semifinale su Novak Djokovic Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Six Kings Slam. Sinner batte Djokovic e vola in finale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al torneo esibizione di Riad, l'altoatesino ha sconfitto ancora il serbo RIAD (ARABIA SAUDITA) - Jannikconquista lanel Six, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita. Ilta altoatesino, numero 1 del ranking Atp, si è imposto in semisu Novak

