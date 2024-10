Stefano De Martino rompe il silenzio sul vero amore della sua vita (Di giovedì 17 ottobre 2024) Personaggi Tv. Stefano De Martino news. Attualmente è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più in voga della televisione. Ha da poco raccolto la pesante eredità di Amadeus, ma al timone di “Affari tuoi” sembra non sfigurare affatto. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, da quando è finita la storia d’amore con Belen non è più apparso sui settimanali di gossip, anche se spesso viene affiancato a donne diverse del mondo dello spettacolo. Lui ha deciso di rompere il silenzio, parlando del vero amore della sua vita. Tvzap.it - Stefano De Martino rompe il silenzio sul vero amore della sua vita Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Personaggi Tv.Denews. Attualmente è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più in vogatelevisione. Ha da poco raccolto la pesante eredità di Amadeus, ma al timone di “Affari tuoi” sembra non sfigurare affatto. Per quanto riguarda la suasentimentale, invece, da quando è finita la storia d’con Belen non è più apparso sui settimanali di gossip, anche se spesso viene affiancato a donne diverse del mondo dello spettacolo. Lui ha deciso dire il, parlando delsua

