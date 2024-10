Serie B, subito un match della verità: Brescia-Sassuolo. Gli altri scontri diretti da adesso alla pausa di novembre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto sulla sfida in programma tra Brescia e Sassuolo, fondamentale per la lotta promozione in Serie B. Tutti i dettagli in merito Il Pisa in testa a quota 19; lo Spezia dietro di 3 lunghezze; quindi il Sassuolo capofila degli inseguitori, o se volete il primo delle posizioni che accedono ai playoff, con 15 punti. Calcionews24.com - Serie B, subito un match della verità: Brescia-Sassuolo. Gli altri scontri diretti da adesso alla pausa di novembre Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto sulla sfida in programma tra, fondamentale per la lotta promozione inB. Tutti i dettagli in merito Il Pisa in testa a quota 19; lo Spezia dietro di 3 lunghezze; quindi ilcapofila degli inseguitori, o se volete il primo delle posizioni che accedono ai playoff, con 15 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Serie B. Marchetti per Sudtirol-Pisa - Brescia-Sassuolo a Prontera - In trasferta anche le due prime inseguitrici: il Sassuolo fa visita al Brescia (fischietto a Pr . Ghersini designato per Salernitana-Spezia ROMA - Sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere sabato, per la nona giornata del campionato di serie B, la sfida fra il Sudtirol e la capolista Pisa. (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Serie B. Marchetti per Sudtirol-Pisa - Brescia-Sassuolo a Prontera - In trasferta anche le due prime inseguitrici: il Sassuolo fa visita al Brescia (fischietto a Pr . Ghersini designato per Salernitana-Spezia ROMA - Sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere sabato, per la nona giornata del campionato di serie B, la sfida fra il Sudtirol e la capolista Pisa. (Ilgiornaleditalia.it)

Serie B : il Sassuolo stacca Cremonese e Palermo nelle quote promozione - i bookie credono nella Salernitana - Il 6-1 del Sassuolo al Cittadella lancia gli emiliani al terzo posto in classifica e in pole sulla lavagna promozione dei bookmaker. Il ritorno... (Calciomercato.com)