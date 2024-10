Bergamonews.it - Salvaguardia del territorio bergamasco: dalla BCC Milano finanziamento di 15 milioni al Consorzio di Bonifica

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. Ildidella Media Pianura Bergamasca ha ricevuto il sostegno di BCCper il progetto di manutenzione straordinaria della traversa di derivazione della roggia Morlana sul fiume Serio, tra i comuni di Nembro e Pradalunga. La Banca di Credito Cooperativo diche, dopo l’incorporazione di BCC Bergamo e Valli nel giugno 2022, opera suldella Provincia di Bergamo con una forte presenza in Val Seriana, ha concesso alun “Mutuo Green” di 15di euro, a copertura totale delle spese da sostenere per le opere da realizzare. Il mutuo, deliberato in tempi rapidissimi grazie alla storica relazione di reciproca collaborazione tra la Banca Cooperativa e l’Ente consortile, è stato stipulato a condizioni vantaggiose e consentirà di compiere un’opera di fondamentale importanza per il