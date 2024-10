Riprofilatura dei fossi stradali, lavori in partenza nelle vie Montaletto, Amole e Melona (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via Montaletto, via Amole e via Melona. Sono queste le tre strade comunali che, a partire dalla mattinata di domani, venerdì 18 ottobre, saranno interessate da lavori di Riprofilatura fossi inseriti all’interno del progetto “Manutenzione Ordinaria Fognature Anno 2024”.A questo proposito, con Cesenatoday.it - Riprofilatura dei fossi stradali, lavori in partenza nelle vie Montaletto, Amole e Melona Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via, viae via. Sono queste le tre strade comunali che, a partire dalla mattinata di domani, venerdì 18 ottobre, saranno interessate dadiinseriti all’interno del progetto “Manutenzione Ordinaria Fognature Anno 2024”.A questo proposito, con

