Poste: Giorgetti, slitta collocamento? Nessun problema, piccole cose tecniche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – “Nessun problema. Ci sono piccole cose tecniche ma le mettiamo a posto”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo ai giornalisti all’arrivo in Senato per il question time, in merito a un possibile slittamento del collocamento di Poste. Lapresse.it - Poste: Giorgetti, slitta collocamento? Nessun problema, piccole cose tecniche Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – “. Ci sonoma le mettiamo a posto”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo, rispondendo ai giornalisti all’arrivo in Senato per il question time, in merito a un possibilemento deldi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni - Giorgetti e il problema dell’“allineamento” delle accise - Le opposizioni – in particolare Pd, M5s e Avs – chiedono con insistenza l’eliminazione dei Sad, spesso proponendola come copertura per altre spese, pur criticando il govenro quando Meloni e Giancarlo Giorgetti decisero di far cessare il taglio straordinario delle accise disposto da Draghi durante la crisi energetica al costo di circa un miliardo al mese. (Ilfoglio.it)

Il ministro Giorgetti ammette che la crisi del clima è un problema per l’economia - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha riconosciuto che "il cambiamento climatico" è tra gli elementi che sta rendendo le "catastrofi naturali" sempre più frequenti e più gravi. Una posizione in linea con la scienza, ma diversa da quella espressa pochi giorni prima dalla presidente del Consiglio Meloni. (Fanpage.it)

Botta e risposta tra Giorgetti e Gentiloni sul Pnrr. “Progetti che ricordano i piani in Urss” - “Il problema è non essere in grado di attuarlo” - Oggi pomeriggio non l’ho ascoltato quindi non commento ma dico che insieme abbiamo lavorato molto bene e ha avuto un ruolo importante nella definizione del nuovo Patto di stabilità, rappresentando l’Italia e sostenendo il nuovo patto di stabilità a nome dell’Italia” Negli ultimi periodi, “l’Italia ha avuto dei buoni livelli di crescita, non mi metterei a fare grandi elucubrazioni sulla differenza ... (Ilfattoquotidiano.it)