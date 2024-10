Palio Rafting nazionale. Grosseto conquista la medaglia argento (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Rieti l’equipaggio Rafting di Grosseto, che rappresentava la Toscana, ha dato il massimo ed ha conquistato la medaglia argento al Palio Rafting nazionale Uisp. Gli atleti erano sette, di età compresa tra 12 e 60 anni: Alessandro Barbetti, Giacomo Neri, Stefano Zaccherotti, Juri Zaccherotti, Alessia Marsili, Fabio Dolci ed Eva Handzar, tecnico alenatore Massimo Contri. L’equipaggio di Rieti capitanato dall’associazione Avventuristicando che ha ospitato e supportato logisticamente l’organizzazione dell’evento, ha vinto il Palio 2024. Lanazione.it - Palio Rafting nazionale. Grosseto conquista la medaglia argento Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Rieti l’equipaggiodi, che rappresentava la Toscana, ha dato il massimo ed hato laalUisp. Gli atleti erano sette, di età compresa tra 12 e 60 anni: Alessandro Barbetti, Giacomo Neri, Stefano Zaccherotti, Juri Zaccherotti, Alessia Marsili, Fabio Dolci ed Eva Handzar, tecnico alenatore Massimo Contri. L’equipaggio di Rieti capitanato dall’associazione Avventuristicando che ha ospitato e supportato logisticamente l’organizzazione dell’evento, ha vinto il2024.

Squadra grossetana alla finale nazionale del Palio Rafting - Giunto alla seconda edizione, quest’anno la "finalissima", vedrà gareggiare oltre sei equipaggi. Dopo il successo ottenuto sul fiume Ombrone davanti agli equipaggi di Campagnatico, Paganico e Cinigiano, i grossetani sono pronti per portare a casa il titolo italiano. Il Palio Rafting è un momento importante di condivisione e contaminazione per conoscere e avvicinarsi allo sport in armonia con ... (Lanazione.it)